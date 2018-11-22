В Махачкале полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

Прокуратура Ленинского района Махачкалы проверила жалобу местного жителя на незаконные действия сотрудников полиции. В результате в отношении шести правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Республики Дагестан, еще в августе 2018 года в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Махачкале обратился местный житель с заявлением о краже у него травматического пистолета. Но, по версии заявителя, сотрудники отдела, чтобы не портить статистику, заставили его переписать заявление с кражи пистолета на его утерю.

Затем, опять же со слов пострадавшего, районный участковый вместе с инспекторами полка ППСП составили в отношении заявителя и его знакомого протоколы об административных правонарушениях. Горожан обвиняли в том, что они якобы распивали спиртные напитки в общественном месте, а также нарушили правила хранения и ношения травматического оружия.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению и направили ее результаты в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских. В итоге в отношении шести сотрудников полиции возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.