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22.11.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

Прокуратура Ленинского района Махачкалы проверила жалобу местного жителя на незаконные действия сотрудников полиции. В результате в отношении шести правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Около 300 полицейских были уволены в 2018 году после жалоб граждан

Как сообщили в прокуратуре Республики Дагестан, еще в августе 2018 года в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Махачкале обратился местный житель с заявлением о краже у него травматического пистолета. Но, по версии заявителя, сотрудники отдела, чтобы не портить статистику, заставили его переписать заявление с кражи пистолета на его утерю.

Затем, опять же со слов пострадавшего, районный участковый вместе с инспекторами полка ППСП составили в отношении заявителя и его знакомого протоколы об административных правонарушениях. Горожан обвиняли в том, что они якобы распивали спиртные напитки в общественном месте, а также нарушили правила хранения и ношения травматического оружия.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению и направили ее результаты в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских. В итоге в отношении шести сотрудников полиции возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Преступления правоохранителей
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