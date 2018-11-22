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22.11.2018 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полк реабилитированных

В Казахстане и Киргизии установят памятники жертвам депортации 1943 года
Текст: Николай Грищенко (Карчаево-Черкесия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7726 (263)
В городах и аулах Карачаево-Черкесии прошло памятное шествие, посвященное жертвам депортации карачаевского народа в 1943 году.
Фото: Вероника Бялковская
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Главные мероприятия состоялись в Карачаевске, который до второго ноября 1943 года носил название Микоян-Шахар. По главной улице города несколько тысяч человек пронесли в руках таблички с фотографиями родных и близких, сосланных в Среднюю Азию. Некоторые держали белые листы бумаги с именами родичей, так как фотографий не сохранилось.

- Сегодня мы обращаемся в первую очередь к нашим старожилам, которые стали свидетелями тех черных дней, к тем, кто помнит испытания, выпавшие на долю карачаевского народа. От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, а всем нам - мира и добра. И пусть подобные трагедии не повторятся больше никогда, - отметил глава республики Рашид Темрезов.

На митинге также приняли решение заняться установкой в Казахстане и Киргизии памятников жертвам депортации. Строиться они будут на народные пожертвования и силами общественной организации "Къарачай Алан Халкъ".

Кандидат философских наук Шарафатдин Узденов отметил, что депортация - это не только трагедия, но еще и история о благородстве, достоинстве и мужестве людей, которые, несмотря на все трудности и лишения. не были сломлены и не пали духом.

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- В короткий срок жители Киргизии и Казахстана прониклись уважением и любовью к переселенцам - невинным жертвам и великим труженикам. Как можно было не уважать, например, 16-летних девчушек Нузулу Кубанову, Патию Шидакову и Тамару Абдулаеву, которые получали неслыханные урожаи сахарной свеклы, за что были удостоены высших наград государства - орденов Ленина и звания Героев Социалистического Труда, - рассказывает Узденов.

С первых дней войны и до ноября 1943 года жители республики добровольно собрали в фонд обороны более 50 миллионов рублей. На эти деньги оснастили авиаэскадрильи "Красный Карачай" и "Колхозник Карачая", танковые колонны "Колхозник Карачая" и "Ставропольский колхозник".

Многие карачаевцы проявили героизм на фронтах Великой Отечественной войны. С фашистами сражались более 15 тысяч человек, из них девять тысяч погибли. 11 карачаевцев стали Героями Советского Союза, но многие не получили награды из-за принадлежности к репрессированному народу. Уже в 1960-е годы по ходатайству Белорусской ССР Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза партизану Осману Касаеву. Спустя многие годы звания Героя России были удостоены еще девять карачаевцев-ветеранов.

Справка "РГ"

Депортация карачаевского народа началась второго ноября 1943 года. Всего выселили 69 267 человек, в том числе 36 670 детей. Карачаевцев расселили на огромном пространстве - от Северного Казахстана до предгорий Памира. Сейчас в Карачаево-Черкесии проживает около 20 тысяч пострадавших от политических репрессий и реабилитированных граждан.

Общество История Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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