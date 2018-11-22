В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Игоря Васильева, обвиняемого в поджоге офиса ФАН, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, мужчина организовал поджог вместе с сообщниками. Он нашел исполнителей и доставил их к офису, где злоумышленники разбили камнем окно на первом этаже, вылили в помещение бензин и бросили зажженную спичку.

Затем обвиняемый забрал исполнителей с места преступления, сообщил координатору об успехе "операции" и получил вознаграждение - 25 000 рублей.

Васильев признал вину и раскаялся, поэтому просил избрать домашний арест. Однако следователи получили данные о его причастности к еще одному нападению на СМИ - поджогу редакции "НТВ", - поэтому суд выбрал более строгую меру пресечения.