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22.11.2018 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани осудят мужчину за обучение в школе террористов в Сирии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани 35-летнего гражданина России осудят за прохождение обучения в террористической школе в Сирии и участие в деятельности ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ").

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Обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, утвержденное прокуратурой, направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- По версии следствия, 35-летний гражданин РФ с использованием подложных документов выехал из России через Турцию в Сирийскую Арабскую Республику, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Дальше в период с начала декабря 2015 года по начало января 2016 года мужчина добровольно прошел идеологическую и военную подготовку в террористическом учебном центре "Муаскар". Это происходило рядом с сирийским городом Рака. В итоге мужчина изучил правила обращения со стрелковым огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

Кроме этого, по данным прокуратуры Краснодарского края, в период с начала января 2016 года по конец апреля 2017 года обвиняемый добровольно участвовал в действиях отрядов террористов в районе городов Алеппо и Ракка, а также в Турецкой Республике.

Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по статьям "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в действиях организации, признанной террористической". Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде срока от десяти лет до пожизненного лишения свободы.

Также сообщается, что предварительное расследование по этому уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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