"Живущий на вершине, говорят, горы не видит. И только спустившись с нее, начинаешь понимать, в каком прекрасном месте стоит твой дом", - размышляет на экране герой одного из лучших фильмов, показанных в рамках завершившегося в Дагестане Северо-Кавказского открытого фестиваля документального кино и авторских программ "Кунаки".

В точности образа, созданного педагогом, спортсменом и философом Гусейном Магомаевым, убедились все его участники.

В течение недели они знакомились с красотами, встречались с жителями уникальной горной республики: здесь обитают представители 33 народностей, говорящие на 89 наречиях. А главное - общались друг с другом, смотрели фильмы на разные темы, но все были объединены общей идеей - через пример своих героев помочь остальным найти опору в жизни.

"Кунаки" родились на Кубани 12 лет назад при участии "Российской газеты", которая все эти годы награждает талантливых авторов. Первые шесть фестивалей прошли в Лазаревском районе Сочи, потом "Кунаки" встречались в Карачаево-Черкесии, Абхазии и вот теперь приехали в Махачкалу. Для участия в ХII фестивале режиссерами и журналистами из разных российских регионов, а также стран СНГ было заявлено свыше 300 кинолент, 50 из которых жюри отобрало для конкурсного показа в пяти номинациях. Открытые просмотры проходили в одном из лучших кинотеатров города, а подвели итог вместе с членами республиканского правительства.

Призы вручали не только члены жюри, но и представители общественных организаций. "РГ" также отметила несколько талантливых работ. Диплом "За веру в возрождение русской деревни" мы вручили Лии Руткис. Ее фильм "Вопреки" рассказывает о судьбах бывших горожан и бизнесменов, которые решили изменить привычный образ жизни и стали крестьянами. Сельская жизнь вернула им внутреннюю гармонию, но преподнесла массу проблем. Вместе с сельским священником каждый из героев ищет свой путь возрождения родной земли.

- Этот фильм снимался три года в одном из российских регионов, - говорит режиссер. - Но я специально не стала указывать его в титрах своей картины, потому что речь идет об общих болевых точках отечественного крестьянства. Надежду внушает то, что, вопреки обстоятельствам, мои герои с оптимизмом смотрят в будущее.

Работу Олега Бараева мы отметили дипломом "За успешное воплощение образа обаятельного героя нашего времени". Джаваншир Казымов родом из Азербайджана. Мечтал о карьере музыканта, но судьба сложилась так, что пришлось стать милиционером в далеком Архангельске. Но там познакомился с местными музыкантами, и теперь вместе с ними в свободное от службы время он с успехом выступает в ставшем уже родным городе, собирая полные залы.

- С Джаванширом познакомился почти 15 лет назад и с тех пор слежу за его работой и творчеством, - рассказал режиссер. - Сейчас мой герой продолжает служить в полиции, по-прежнему выступает на сцене, ну а я радуюсь его успехам.

В номинации "Семья и общество" лучшим признали работу Ирины Васильевой "Спорт, любовь, война и дети". Автора на фестивале не было, зато после сеанса журналисты встретились с героями картины. Часовая лента смотрится на одном дыхании. Это история о том, как 20 лет назад художник, философ, спортсмен и учитель Гусейн Магомаев и его русская жена, москвичка Ольга в предгорьях дагестанского Буйнакска своими руками построили школу "Пять сторон света". В 1984 году она началась с маленькой студии художественной и физической пластики, которую супруги на собственные средства открыли в маленьком горном селении. На базе этой студии была создана республиканская федерация ушу, а затем Федерация ушу России.

Супруги Магомаевы воспитали пятикратных чемпионов мира. Здесь обучаются сейчас почти 300 ребят, и школа давно имеет статус государственного образовательного учреждения. Ольга и Гусейн Магомаевы стали гостями "Кунаков". Домой, в окрестности горного Буйнакска, они увезли и специальный приз нашей газеты - подписной сертификат на журнал "Родина" и полный комплект "РГ".

Дипломом "За верность сохранению традиций" и подарочным сертификатом "Российская газета" отметили фильм Андрея Бабаева "Дагестан Кибрика-2", снятый по следам лингвистических экспедиций ученых МГУ в горный Дагестан, бессменным руководителем которых начиная с 1967 года был Александр Евгеньевич Кибрик - профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филфака МГУ, член-корреспондент Российской академии наук. У него был свой Дагестан, и спустя 30 лет его дочь, Нина Кибрик, прошла дорогами отца. Презентация фильма состоялась в рамках фестиваля с участием жителей одного из отдаленных дагестанских сел, чей язык 30 лет назад записал и сохранил в научном словаре профессор Кибрик.

Жюри назвало победителей

Главный приз фестиваля "Кунаки" получила картина "Тата" режиссера из Белоруссии Неллы Василевской. Победителями в пяти главных номинациях стали: в номинации "Былое и грядущее" - "Сыбзиоуп - мне хорошо" (режиссер Наталия Рудановская), "Вера и надежда" - "Жесткая сцепка" (Адександр Калашников и Михаил Тарковский), "Культура и искусство" - "Легенда Азанбека" (Максим Самарин), "Семья и общество" - "Спорт, любовь, война и дети" (Ирина Васильева), "Телевизионные фильмы и программы" - "Степан Щеколдин. Человек, спасший Воронцовский дворец" (режиссер Дмитрий Литовец).