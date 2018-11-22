Под Ростовом продавец игрушек торговал марихуаной

Сотрудники подразделения МВД России по Ростовской области на одном из рынков задержали продавца детских игрушек, который попутно торговал марихуаной. По информации пресс-службы ГУ МВД, в отношении торговца возбуждено уголовное дело.

1,5 килограмма марихуаны полицейские обнаружили в торговой палатке на одном из рынков в Аксайском районе Ростовской области. Как выяснили оперативники, принадлежал "товар" 45-летнему работнику этой торговой точки.

Правоохранители предположили, что, официально продавая детские игрушки, из-под полы иностранный гражданин приторговывал еще и наркотиками. Результаты обыска в квартире злоумышленника только подтвердили эту версию: полицейские изъяли еще более 100 граммов марихуаны.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за незаконные производство и сбыт наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. По решению суда подозреваемого взяли под стражу. Как пояснили в пресс-службе ведомства, наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

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