Новости

В России введут обязательную ветсертификацию молочных продуктов 16:25
На Алтае школьников научат предотвращать подростковые конфликты 16:23
В египетском храме бога Ра нашли важные надписи 16:10
В Севастополе расторгли контракт со вторым подрядчиком парка Победы 16:06
Немецкий город ввел бесплатный проезд на транспорте 16:03
Карлос Гон уволен с поста главы Nissan 16:02
Под Ростовом продавец игрушек торговал марихуаной 16:01
В Совфеде усомнились в способности Марчука помочь выполнению "Минска-2" 16:00
Под Воронежем завели дело об обрушении моста 15:58
В Кремле не знают про дискуссию о поводах применения РФ ядерного оружия 15:54
В отношении главы антикоррупционного бюро Украины возбудили дело 15:51
В Петербурге пройдет форум "Арктика: настоящее и будущее" 15:49
Путин обсудит майский указ с губернаторами в Крыму 15:45
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 15:44
Без специального контроля Пизанская башня может выпрямиться 15:42
"Геликон-опера" посвятит Хворостовскому первый показ "Евгения Онегина" 15:37
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ 15:33
В Петербурге продемонстрируют широкие возможности контрабаса 15:28
На Сахалине дачников начали выселять хозяева горнолыжной базы 15:27
В Кремле назвали возможную дату пресс-конференции Путина 15:22
Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 15:20
Chery возобновила импорт Tiggo 3 в Россию после провала краш-теста 15:19
На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет 15:18
25 пострадавших в керченском колледже выписаны из больниц Крыма 15:17
Экс-форвард "Челси" Дрогба вступился за Моуринью 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом продавец игрушек торговал марихуаной

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Сотрудники подразделения МВД России по Ростовской области на одном из рынков задержали продавца детских игрушек, который попутно торговал марихуаной. По информации пресс-службы ГУ МВД, в отношении торговца возбуждено уголовное дело.

В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков

1,5 килограмма марихуаны полицейские обнаружили в торговой палатке на одном из рынков в Аксайском районе Ростовской области. Как выяснили оперативники, принадлежал "товар" 45-летнему работнику этой торговой точки.

Правоохранители предположили, что, официально продавая детские игрушки, из-под полы иностранный гражданин приторговывал еще и наркотиками. Результаты обыска в квартире злоумышленника только подтвердили эту версию: полицейские изъяли еще более 100 граммов марихуаны.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за незаконные производство и сбыт наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. По решению суда подозреваемого взяли под стражу. Как пояснили в пресс-службе ведомства, наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

Кстати, в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" любой житель региона может анонимно позвонить по телефону: 8 (863) 249-34-44 и рассказать о фактах, связанных с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Сделать это можно в любое время суток.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю