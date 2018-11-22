Путин обсудит майский указ с губернаторами в Крыму

Завтра Владимир Путин будет работать в Крыму. В гостинице "Мрия" (Ялта) пройдет расширенное заседание президиума Госсовета по выполнению майского указа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Завтра оно и состоится", - анонсировал представитель Кремля.

"Формат обещает быть весьма интересным", - уверен Песков.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, предполагается неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. Будут выработаны предложения по мерам, которые позволили бы наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.