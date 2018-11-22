Теплые страны и моря ему не по душе, а на Ямал Стогниенко приезжает каждый год, начиная с 2011-го. Здесь его согревает атмосфера и неброская, но удобная одежда.

Почему вы регулярно проводите отпуск не на экзотических островах, а на Родине, то есть в России.



Владимир Стогниенко: Я океаны и моря не очень люблю. Так с детства сложилось. И чем старше становлюсь, тем хуже жару переношу. В холоде проще. И потом мне повезло - по работе много командировок было. Если ехать за границу в отпуск, то должно быть интересно. В Аргентине вот был. Съездил бы еще, но далеко. Еще в Японии побывал бы, но далеко и дорого.

И потом в России много мест, которые хочется посетить. Байкале, например. В прошлом году впервые попал во Владивосток. Очень интересный город. Ну и на Ямал езжу регулярно.

Когда впервые там оказались?



Владимир Стогниенко: В 2011 году. У моего школьного друга и соавтора "Планеты футбола", преподавателя геофака МГУ, папа туда ездит с 1969 года. Геннадию Евгеньевичу 78 лет, он по-прежнему бодр и путешествует с нами. Прирожденный рыбак и охотник! А я не охотник совсем...

Но рыбак.



Владимир Стогниенко: Рыбак такой... Для меня трофеев не существует. Отношусь к этому так: есть спиннинг - и при помощи него надо поймать рыбу, чтобы ее съесть.

А сфотографировать, чтобы потом похвалиться?



Владимир Стогниенко: Нет. Вот котлеты из щуки, которые сам сделал и пожарил, - сфотографировал. Мне там больше интересен сам образ жизни. Обь в нижнем течении такая огромная! На ее берегу и стоит наша маленькая избушка с нарами. Есть навес над столом. И банька, обтянутая полиэтиленом.

Интересен только отдых или как там как живут люди - тоже?



Владимир Стогниенко: Конечно, это тоже интересно. Там своеобразная жизнь. И мы все-таки от нее не оторваны. Километрах в 15-ти от нашей стоянки большое село Горки, где живет две тысячи человек. Помогаем там хозяину, которому принадлежит охотничья избушка, картошку выкапывать.

Картошка известна на весь район. Света летом много - север же. И почва песчаная. От этого в картошке много крахмала, поэтому она очень вкусная. Часть хозяева оставляют для себя, часть на продажу - главное успеть выкопать, пока не пошли дожди. Сергей нас просит - и мы копаем. По 70- 80 ведер собираем.

В чем своеобразие жизни там, на Севере?



Владимир Стогниенко: Население района - 12 или 15 тысяч. Несколько крупных пунктов, вроде Горок, несколько небольших. Связь только по воде. Зимой - по зимнику. Мобильная связь есть. Но у меня плохо работает там телефон. Правда, он и не нужен.

Так как сообщение по воде, нужна лодка. С хорошим японским мотором - он тысяч 500 стоит. Без машины прожить можно. Без лодки - нет.

У всех ружья, за всеми следит участковый. Путевку на боровую дичь получил - пошел на глухаря. Зимой - на лося. Вот тебе и мясо. Часто спрашивают про медведя.

Да, вы показывали видео со следами мишки.



Владимир Стогниенко: Видел следы. Медведь в то время, когда мы были там, не подходит к человеку, как правило. Если ты не обидел медвежонка или это подранок какой. Сытое время. Грибки, корешки, мышки и рыбка - все у него есть. Плюс у нас дымом пахнет, собака охотничья с нами. Медведь в такое место не пойдет. Но следы, да, все время видели.

"Увидел медведя - не убегай, но медленно отступай", - так вы говорили. Чувствуется, вас кто-то инструктировал.



Владимир Стогниенко: Местные мужики. Они там вообще интересные. Да, не секрет, что многие спились. Местные ханты, как и другие народы крайнего севера, алкоголь переносят крайне плохо. А кто не спился, тот в порядке. Народ работящий. И еще в районе много потомков немцев. Их в 1941-м из Поволжья сюда отправили. Баржи, на которых прибыли, до сих пор стоят и гниют.

Посмотришь на этих людей - и правда лица немного квадратные. Кто-то из них местное ЖКХ возглавляет. Некоторые рассказывают, что с бабушкой и дедушкой по-немецки разговаривали.

Вы же в этот раз чуть в тайге не заблудились.



Владимир Стогниенко: Километрах в двух от берега Оби прорублена просека, по которой проложена телефонная линия до Салехарда. До сих пор остались столбы, видна проволока. Эта просека - главный ориентир. Пока ты ее не пересек, можно ориентироваться. Но тут мы через нее махнули как-то.

И как вышли?



Владимир Стогниенко: Я на дерево лазал, чтобы увидеть, где Обь. При том, что высоты боюсь. Реку увидел и понял, что мы метров за 500 ушли за линию.

Грибов и ягод набрали?



Владимир Стогниенко: Мало их по здешним меркам в этот раз было. Говорят, из-за сухого лета. В прошлом году ягод и грибов было море. Тут у всех заготовлено впрок - и рыба, и дичь, и ягоды-грибы. В каждом доме холодильники, как в магазинах, чтобы замораживать там продукты в огромных количествах.

Владимир СТОГНИЕНКО

Родился 20 августа 1980 года в Москве.

На телевидении с 2001 года. Работал на каналах "7ТВ", "НТВ-Плюс", "Спорт", "Матч ТВ". Сейчас - один из ведущих программы "Футбол России" на канале "Россия 24".

Комментировал соревнования на Олимпийских играх, матчи чемпионата России футболу, а так же зарубежных чемпионатов, чемпионаты Европы и мира по футболу. В частности, вел репортажи с финальных матчей чемпионата мира 2010 года в ЮАР и 2018 года в России.

В 2016 году стал обладателем ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.

Женат, воспитывает двух дочерей.

- Кто еще с вами был на Оби?

Владимир Стогниенко: Мой брат с племянником. Но они уехали раньше. Геннадий Евгеньевич махнул на другой берег на охоту на утку, я остался на хозяйстве. Варил кофе в турке на огне. Про котлеты уже говорил. Но испортил пять тарелок заливного. Не застыло... Все скормил собаке. Пес Валет был очень доволен.

В общем, впечатлений на год.



Владимир Стогниенко: Да. И время там очень быстро идет.

А если жить там, то медленно.



Владимир Стогниенко: Смотря чем заниматься. У нашего хозяина, к которому мы ездим, мастерская. Он мелким ремонтом занимается. Например, подметка отвалилась - не в Салехард же ее ехать чинить. Или молния на куртке порвалась. А еще охота, рыбалка, огород. Если делом занят, то все нормально. Если ничего не делаешь, спиться можно запросто.

Жизнь суровая. Я мог бы рассказать истории, как перепились, за ружья схватились - и вот труп. Но есть и истории, как кто-то потерялся в лесу - и человека все ищут, потому что надо помогать.

Не так далекот от тех мест и Березово. Сейчас-то туда трудно добраться, а как Меньшиков в ссылку ехал несколько веков назад? Год целый! Еще в Березове родился боксер Руслан Проводников, а Нягань - родина теннисистки Марии Шараповой.

Вам с погодой повезло в этом году?



Владимир Стогниенко: В сентябре на солнце до 20 градусов тепла было. Но мы испытали облегчение, когда похолодало, потому что когда тепло - много комара, мошки и гнуса. Никак от них не спасешься. Если только около дыма сидеть. Рыбу чистишь, закатываешь рукава - все руки облепляют.

Когда стало прохладнее, ватные штаны надел. Кстати, отличная штука. Ватные штаны и ватник - лучше ничего нет!

Чем еще согревались?



Владимир Стогниенко: Настойку делали. На ягодах, спирте и сахаре. 15-20 градусов крепость. Утром Геннадий Евгеньевич варил кашу - гречневую и рисовую, на выбор. Но сначала - по рюмочке. Геннадий Евгеньевич на правах старшего произносит: "Доброе утро, Россия!" И - р-р-раз! Только не больше трех рюмок!

Как готовили этот элексир?



Владимир Стогниенко: Бруснику чуть отварить. Процедить, чтобы получился густой морс. Спирта добавил, сахара по вкусу. Готово. Без спирта получался отличный морс.

На следующий год - снова туда?



Владимир Стогниенко: Да. Я там отдыхаю. Могу просто сидеть и на Обь смотреть. Или за грибами, за ягодами ходить. Рыбку ловить. Утку подстреленную на раз ощипать тоже могу.

В марте ребята из Салехарда звали на День оленевода. Думаю старшую дочь свозить туда - на оленях покататься. И северное сияние посмотреть. Я, кстати, видел его один раз. В сентябре оно еще бледное, а зимой, говорят, просто искрит.

Возможно, после вашего рассказа еще больше людей захотят побывать в тех краях.



Владимир Стогниенко: Это несложно. Но надо понимать, что желательно иметь знакомых из местных, у которых есть охотничьи избушки с печкой-буржуйкой, нарами с матрацами. Чтобы нормально отдохнуть.

Вообще отдыхайте у нас в стране. У нас есть много хороших мест. Понятно, инфраструктура не везде хорошая. Но если запросы небольшие - все нормально. У меня мечта увидеть Байкал и Камчатку.