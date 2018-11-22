Роспотребнадзор изъял 15 тонн кондитерского фальсификата с начала года

За 9 месяцев 2018 года Роспотребнадзор снял с реализации около 15 тонн кондитерских изделий, не отвечающих требованиям качества и безопасности.

По сообщению ведомства, специалисты проверили более 7 тысяч проб кондитерских изделий. Несоответствий нормативам химических загрязнений в них обнаружено не было.

При этом 4,16% проб не отвечали нормам микробиологических показателей (для сравнения, этот показатель в 2017 году составил всего 5,37%).

Кроме того, 2,92% проб не соответствовали физико-химическим требованиям качества (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие).