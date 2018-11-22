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22.11.2018 14:00
Рубрика: Происшествия

Россия примет участие в конференции по безопасности дорожного движения

Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников вошел в состав Международного консультативного комитета Третьей всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения. Первое заседание консультативного комитета прошло в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Мероприятие состоялось по инициативе правительства Швеции. В ходе заседания участники обсудили ход подготовки Третьей всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая состоится в феврале 2020 года в Стокгольме.

Фото: Depositphotos.com
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Первая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения состоялась в 2009 году в Москве. Решение о ее проведении было принято Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Российской Федерации. Своих представителей в Москву направили около 150 государств, 20 правительственных и 80 неправительственных организаций, общее число участников составило порядка полутора тысяч человек.

Главным итоговым документом Первой всемирной министерской конференции стало подписание Московской декларации, в которой период с 2010 по 2020 годы объявлен Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глобальный план осуществления Десятилетия действий, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, лег в основу национальной политики многих государств по снижению дорожно-транспортного травматизма.

Вторая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения состоялась в 2015 году в Бразилии. В ходе Второй конференции были подведены промежуточные итоги реализации на глобальном, региональном и национальном уровнях Десятилетия действий. Кроме того, по итогам обсуждения были скорректированы цели и задачи Десятилетия, нашедшие отражения в принятом Всемирной организацией здравоохранения Глобальном плане.

Фото: depositphotos.com
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Третья всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения станет продолжением деятельности международного сообщества в этом направлении.

Участники заседания Международного консультативного комитета обсудили повестку предстоящей Третьей конференции. Руководитель российской Госавтоинспекции предложил рассмотреть проблематику повышения безопасности детей в процессе участия в дорожном движении в качестве отдельной темы в рамках конференции.

Также Михаил Черников предложил включить в повестку мероприятия обсуждение интеллектуальных транспортных систем как стратегического направления национальных программ. По его словам, эти инновации помогут минимизировать человеческий фактор, поэтому важно начинать интегрировать такие системы в рамках следующего десятилетия. Эти предложения были поддержаны участниками мероприятия.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД
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