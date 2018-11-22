Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Данные исследования Global Firepower традиционно были представлены порталом Business Insider.
Предваряя рейтинг, авторы не преминули упомянуть, что в Стратегии национальной обороны, обнародованной в начале этого года, США сменили акценты. С мелкомасштабных операций они переориентировались на потенциальное противостояние с Россией или Китаем. Аналогичные шаги предприняли и другие страны.
Эксперты подчеркивают, что в этих условиях трудно сопоставить армии лицом к лицу.
При составлении рейтинга оценивалось разнообразие вооружений, наличие рабочей силы. Также учитывались география, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности.
Признанные ядерные державы при оценке получали бонус, но их ядерные запасы не учитывались.
У стран, не имеющих выхода к морю, не отнимали баллы из-за отсутствия военно-морского флота. А государства, располагающие ВМФ, штрафовались, если во флотах не было разнообразия.
Страны НАТО получали небольшой бонус, поскольку альянс теоретически разделяет свои ресурсы на всех.
Не будем подробно останавливаться на всех участниках топ-25 . Отметим лишь, что замыкают его ВС Канады.
В десятку вошли армии Германии, Турции Японии, Южной Кореи, Британии, Франции, Индии.
Третье место в рейтинге занял Китай. Каковы же ключевые показатели?
Общая численность военнослужащих - 2 693 000 человек. Количество военных самолетов - 3 035, из них истребителей - 1 125. Танки - 7 716. Военно-морские силы - 714 судов. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.
На второй строчке армия России.
Ее численность - 3 586 128 человек (вместе с военнослужащими запаса). Количество самолетов - 3 914 боевых единиц, из которых 818 истребителей. Танки - 20 300 единиц. К слову, по этому показателю, мы превосходим все страны в топ-25. ВМФ - 352 судна . Военный бюджет - 47 миллиардов долларов.
Возглавляют рейтинг ВС США.
Число военнослужащих - 2 083 100 человек (вместе с запасниками). Военная авиация - 13 362 самолета, из них 1962 - истребители. Танки -5 884 штуки. ВМФ - 415 судов. Военный бюджет - 647 миллиардов долларов.
Напомним, что в 2017 году первые три места в рейтинге также заняли США, Россия и Китай.