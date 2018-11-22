Стас Михайлов сыграет главную роль в комедии Тины Канделаки

Популярный российский исполнитель Стас Михайлов сыграет главную роль в комедии про 8 марта. При этом соавтором проекта выступает генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, уточняет ТАСС.

"Это будет романтическая комедия про всеми любимый праздник 8 марта со Стасом Михайловым в главной роли", - рассказала телеведущая.

Ранее стало известно, что Канделаки частично профинансирует картину из собственных средств.

По словам Канделаки, в настоящий момент работы находятся на подготовительной стадии и весь каст и съемочная группа еще не утверждены.

"Единственное, что ясно точно, что делать мы его будем вместе с Давидом Кочаровым", - говорит продюсер. Добавляя, что "проект очень интересный и сложный".

Кочаров - партнер Канделаки по сериалу "Большая Игра".

Съемки должны начаться летом следующего года, премьера запланирована на весну 2020-го. Подробности сюжета держатся в тайне.

Стасу Михайлову 49 лет. Родился в Сочи. Заслуженный артист России. Восьмикратный лауреат музыкальной премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года". Один из самых преуспевающих российских артистов - по данным американского делового журнала Forbes.

Тинатин Канделаки 43 года. Родилась в Тбилиси. Снялась в фильмах и сериалах "Даже не думай 2", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Папины дочки", "Запрещенная реальность", "Светофор". Работала на озвучке. В частности, озвучила морскую свинку Хуарес в мультфильме "Миссия Дарвина", в оригинале говорящей голосом Пенелопы Крус.