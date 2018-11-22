Суд в Гватемале приговорил экс-военного к 5160 годам тюрьмы

В Гватемале бывшего военного приговорили к 5160 годам тюрьмы за участие в резне 1982 года. По некотором данным, тогда погибли более 200 человек.

Суд признал, что Сантос Лопес принимал непосредственное участие в массовом убийстве мужчин, женщин и детей в селении Дос-Эррес, передает Reuters. Инцидент произошел во время гражданской войны, когда в стране у власти находился диктатор генерал Риос Монтт. Впоследствии политик был привлечен к ответственности за геноцид и военные преступления.

Спецназовцы из отряда "Кайбилес" в составе 20 человек прибыли в деревню Дос-Эррес в поисках партизан и для проведения зачистки. Никого не обнаружив, они начали уничтожать простых жителей деревни. Преступление отличалось особой жестокостью и цинизмом. Военные насиловали молодых девушек, расстреливали, резали и забивали до смерти молотками безоружных людей.

Сантос Лопес не единственный фигурант указанного дела, которого осудили на столь внушительный срок. Так, в марте 2012 года к 6060 годам тюрьмы за аналогичное преступление был приговорен Педро Пиментеле Риос. Его арестовали в Лос-Анжелесе, после чего экстрадировали на родину. Мужчине было 55 лет.

Сопоставимые сроки были вынесены в августе 2011 года в отношении еще нескольких человек - Карлоса Кариса, Мануэля Попа, Рейеса Гуалипа и Даниэля Мартинеса Эрнандеса.