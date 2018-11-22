Альфия Курбангалиева-Жильбер уехала из Киргизии более четверти века назад. Филолог, преподаватель русского языка и литературы по первому образованию и библиотекарь по второму в настоящее время она - одна из немногих киргизстанок, успешно работающих в структурах ООН.

- Со школьной скамьи у меня была одна мечта - преподавать русский язык и литературу, - признается Альфия. - Но жизнь распорядилась так, что я практически не работала по своей первой специальности, однако во мне сохранилась любовь к языкам. Благодаря тому, что у меня был шанс выучить английский и французский, теперь читаю на трех языках, получая безмерное удовольствие от их красоты, от разнообразных способов передачи мыслей, эмоций. Да, я до сих пор запоем читаю книги. Моя вторая профессия - библиотекарь - дала мне практически неограниченный доступ к необъятному миру знаний и информации. В моей жизни появились сотни людей, благодарных за то, что я смогла помочь им найти ответы на вопросы, над которыми они бились днями или неделями. И, конечно же, есть люди, которым благодарна я. Один или, точнее, одна из них, будучи совсем чужим человеком, открыла передо мной дверь в новую жизнь.

Кто же этот человек?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: В 1990-х я приехала в Австралию, в Мельбурн.

Чужая страна, нет знакомых и друзей. Я долго искала работу. Подавала на десятки позиций библиотекарей, но так и не дождалась приглашения на собеседование. Причиной служило то, что у меня не было местного образования и опыта работы в Австралии. Но однажды все изменилось. Меня приняли на работу - самую простенькую, для которой требовалось лишь среднее образование, в университетскую библиотеку. Этим я оказалась обязана женщине из Канады, которая переехала в Австралию. Она сама, будучи эмигрантом, хорошо понимала, с какими трудностями я столкнулась. Фактически эта женщина и открыла мне дверь в новый мир.

А как вы попали в структуры ООН?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Удалось пройти конкурс молодых специалистов, проводимый ООН. В результате я получила работу в библиотеке имени Дага Хаммаршельда в штаб-квартире этой организации. В январе 2002 года я прилетела в Нью-Йорк. После зеленого, светлого и чистого Мельбурна он казался железобетонным адом. Только Центральный парк был своего рода отдушиной... Сейчас мне думается, что если бы США были первой страной проживания после Киргизстана, потребовалось бы больше времени на ассимиляцию. Впрочем, в Нью-Йорке довольно обширная русскоговорящая община и много наших, из Средней Азии. А в библиотеке, где я работала, рядом трудились коллеги из нескольких десятков стран мира. Моя непосредственной начальницей была россиянка.

- Чем занимается библиотекарь в ООН?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Мои первые обязанности заключались в индексации документов организации. Если вкратце, приходилось их читать и анализировать, определять и вносить в поисковую систему ключевые слова и другую сопутствующую информацией. Это нужно, чтобы любой человек с доступом к интернету мог найти любой ооновский документ в каталоге нашей библиотеки.

За три года индексирования я изучила, как работает эта организация, какие документы выпускает и, самое главное, как их найти - от писем и отчетов генерального секретаря и государств-членов ООН до резолюций и решений Генеральной ассамблеи, Совета безопасности и Экономического и Социального советов. Позже перевелась в новую секцию библиотеки, занимающуюся вопросами обмена информацией. Это тоже было интересно. Если раньше работала с документами, то теперь - с людьми, включая коллег по секретариату ООН. Я стала частью команды по созданию и дизайну нового интранета организации. Наша секция также занималась наставничеством или репетиторством. Мы давали индивидуальные уроки сотрудникам секретариата ООН в различных областях информационных наук.

Следующим местом работы стала справочная служба библиотеки. Я назвала бы ее горячей точкой. В справочной работали пять человек. Запросы поступали по телефону, электронной почте либо люди обращались лично, и всем было необходимо получить ответы сиюминутно, потому что совещание на носу, срок подачи отчета, срочная командировка в какую-нибудь страну, или же требуются все тексты выступлений определенного государства по определенной теме, либо все проекты резолюций, составленные на одну тему. Направляли нам запросы и журналисты, и адвокаты, и студенты. Был даже один корреспондент, писавший письма из тюрьмы. Весь мой предыдущий опыт индексации документов мне здесь очень пригодился.

- А сколько вообще киргизстанцев, кроме вас, работает в секретариате ООН?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Согласно отчету генерального секретаря ООН, на 31 декабря 2016 года в секретариате ООН числилось 30 киргизстанцев - девять женщин и 21 мужчина, что составляет 0,08 процента всех его сотрудников. Шесть из них имели постоянный контракт, у 21 человека - срочный трудовой и еще трое работали по временному назначению.

- В настоящее время вы работаете в одном из подразделений библиотечной системы ООН в Швейцарии. Как вы оказались там?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Открылась позиция библиотекаря в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве. Я подала заявление и успешно прошла собеседование. С 2010 года работаю в этой структуре. Контраст оказался велик. В библиотеке штаб-квартиры ООН со мной трудились 80 коллег, а здесь - всего двое. На меня легла ответственность в том числе за административные дела, выбор новых книг и их покупку, каталогизацию, справочные услуги, проведение учебных программ, интранет и интернет-страницы библиотеки, оцифровывание документов, создание исследовательских руководств по правам человека и так далее. Заниматься всем этим очень интересно, потому что ни один рабочий день не похож на другой. Я тесно сотрудничаю с коллегами из библиотеки ЮНОГ (отделения ООН в Женеве) и бывшими коллегами из библиотеки имени Дага Хаммаршельда в Нью-Йорке.

- Чему вас научила жизнь в разных странах?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Умению ценить разные культуры, традиции, взгляды на жизнь, не отказываясь от своих. Маленькие примеры из личного опыта для иллюстрации. Вы получаете подарок в день рождения, сразу его открываете и тут же хвалите. Тем самым вы хотите показать, что подарок понравился, иначе преподнесший его обидится. В других культурах может быть наоборот. Где-то вы не сможете открыть подарок сразу, а сделаете это, когда гости разойдутся по домам. Ведь может оказаться, что человек подарил вам что-то менее шикарное, чем другие, и вы поставите его в неудобное положение и оскорбите. Другой пример. Вы пришли в гости и принесли в подарок тортик. Хозяйка его сразу же ставит на стол: она хочет показать, что рада вашему угощению и с удовольствием поделится им со всеми. В других культурах торт унесут, чтобы позже его съела семья хозяйки. Ничего обидного, просто она не хочет, чтобы вам показалось, будто она не в состоянии сама предложить гостям вкусное угощение.

За любой традицией скрывается простая человеческая логика. Поэтому вы не можете просто взять и осудить то или иное поведение. Понимание этого появилась во мне благодаря тому, что я вплотную сталкивалась с разными культурами. Теперь я не сужу и не обсуждаю привычки, поступки и культуру других. Каждый человек прошел через свой собственный опыт, и я не имею права принизить или отрицать его значение.

- Что, на ваш взгляд, отличает киргизстанцев от граждан других стран?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Вопрос непростой. Но если упростить попытку сравнения до предела, в большинстве своем киргизстанцы - более открытые и гостеприимные. Нам нетрудно пригласить за стол, к примеру, туриста из Европы, да еще и подарок дать. А в других странах вам придется прожить рядом несколько лет, прежде чем кто-то позовет вас к себе домой. В Киргизстане также еще сильно чувство ответственности, которое повзрослевшие дети испытывают по отношению к своим престарелым родителям. Во многих странах мира пожилые предпочитают жить одни. Некоторые даже переезжают в специально построенные и обустроенные села или дома для престарелых либо в такие пансионы их устраивают дети. С другой стороны, хотелось бы видеть больше соотечественников, осознающих, что нужно беречь природу и природные ресурсы. И еще хотелось бы, чтобы в республике было меньше коррупции и больше ее жителей знали о своих правах.

Ключевой вопрос

- Согласны ли вы с мнением, что библиотеки уходят в прошлое?

Альфия Курбангалиева-Жильбер: Нет. Библиотеки меняются с технологиями. То, что было стандартным комплектом услуг 20 лет назад, сейчас уже древняя история. В настоящее время библиотеки - не просто полки с книгами. Сегодня мы предлагаем другие услуги, так как у наших пользователей иные требования и ожидания, однако бумажные книги по-прежнему актуальны. Три назад коллеги обращались ко мне чаще всего за электронными книгами. Теперь просят только традиционные - на бумаге. Для них мы даже распечатываем публикации, изданные в формате pdf. У нас есть машинка для книжного переплета. Рожденные в электронном виде публикации приобретают вторую, бумажную, жизнь в нашей библиотеке. И подобное наблюдается не только в структурах ООН. В США некоторые муниципальные библиотеки лет пять назад полностью отказались от традиционных книг. И, знаете, эта идея не прижилась. В итоге библиотеки стали вновь закупать традиционные книги.

Мне кажется, библиотеки, которые смогли стать частью технологической эволюции, останутся и будут процветать. Ведь именно в них сконцентрированы человеческие знания, накопленные тысячелетиями.