В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп

Члены "Единой России" предложили конкретизировать идеологию партии для пенсионеров, учащихся, студентов, рабочих и селян. Единороссы также выступили за создание партийного кодекса этики. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, в рамках дискуссий "Обновление - 2018" поступило несколько тысяч предложений, направленных на повышение эффективности работы партии.

В преддверии съезда, "Единая Россия" провела опрос членов партии в регионах. "Своего рода "партийный референдум", главной целью которого стало качественное обновление Партии", - пояснил Ревенко. Он также подчеркнул, что все предложения будут обобщены и представлены в первый день работы съезда 7 декабря.

Опрос показал, что большинство единороссов предлагает закрепить основные идеологические тезисы в официальной преамбуле, либо в приложении к уставу партии. "Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простых тезисов для каждой группы населения: пенсионеров, учащихся, студентов, рабочих, селян", - рассказал парламентарий.

Кроме того, одним из ключевых предложений стало создание своего рода "кодекса этики" для членов "Единой России"."Поступило предложение ввести для членов партии правила и нормы поведения и этики. Например, членам "Единой России" предлагается не совершать поступков, наносящих ущерб авторитету Партии", - уточнил Ревенко.

Ранее заместитель секретаря "Единой России" Виктор Селиверстов рассказал о том, что дискуссии "Обновление 2018" вызвали большой интерес в регионах. В партию поступило около 2000 предложений, среди которых были инициативы о совершенствовании системы праймериз, организационной структуры региональных политсоветов и их полномочий.