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22.11.2018 12:58
Рубрика: Власть

В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп

Текст: Айсель Герейханова

Члены "Единой России" предложили конкретизировать идеологию партии для пенсионеров, учащихся, студентов, рабочих и селян. Единороссы также выступили за создание партийного кодекса этики. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Единая Россия" проведет приемы граждан во всех регионах России

По его словам, в рамках дискуссий "Обновление - 2018" поступило несколько тысяч предложений, направленных на повышение эффективности работы партии.

В преддверии съезда, "Единая Россия" провела опрос членов партии в регионах. "Своего рода "партийный референдум", главной целью которого стало качественное обновление Партии", - пояснил Ревенко. Он также подчеркнул, что все предложения будут обобщены и представлены в первый день работы съезда 7 декабря.

Опрос показал, что большинство единороссов предлагает закрепить основные идеологические тезисы в официальной преамбуле, либо в приложении к уставу партии. "Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простых тезисов для каждой группы населения: пенсионеров, учащихся, студентов, рабочих, селян", - рассказал парламентарий.

Кроме того, одним из ключевых предложений стало создание своего рода "кодекса этики" для членов "Единой России"."Поступило предложение ввести для членов партии правила и нормы поведения и этики. Например, членам "Единой России" предлагается не совершать поступков, наносящих ущерб авторитету Партии", - уточнил Ревенко.

"Единая Россия" назначила ответственных за выборы

Ранее заместитель секретаря "Единой России" Виктор Селиверстов рассказал о том, что дискуссии "Обновление 2018" вызвали большой интерес в регионах. В партию поступило около 2000 предложений, среди которых были инициативы о совершенствовании системы праймериз, организационной структуры региональных политсоветов  и их полномочий.

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