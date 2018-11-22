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22.11.2018 15:54
Рубрика: Власть

В Кремле не знают про дискуссию о поводах применения РФ ядерного оружия

Текст: Кира Латухина

Основания для применения Россией ядерного оружия остаются прежними, подтвердили в Кремле.

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"Совсем недавно президент перечислял все причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что зафиксировано концептуально", - добавил он. Напомним, что превентивный удар не предусмотрен, речь идет об ответно-встречном ударе.

"Мне неизвестно о том, что сейчас идут какие-то обсуждения в плане дальнейшего совершенствования этой аргументации", - заключил представитель Кремля. Так он ответил на просьбу прокомментировать рекомендации Совета Федерации Совбезу законодательно уточнить, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие.

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