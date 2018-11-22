В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы. Инцидент произошел в первой половине дня в городе Эр.

На место происшествия прибыли наряды полиции, которые оцепили территорию. Правоохранители пытаются найти злоумышленника, передает издание The Scottish Sun. В поисковых мероприятиях задействован вертолет. Персонал и пациенты больницы пока не могут покинуть медучреждение.

По некоторым данным, пострадавшую женщину пришлось в срочном порядке госпитализировать. Она получила тяжелые ранения. Врачи описывают ее состояние как серьезное, но стабильное.