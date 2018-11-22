В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер

На 81-м году жизни скончался легендарный телековбой Уэйн Мондер. Причина смерти, как сообщает Variety, - сердечно-сосудистое заболевание. Произошло это еще 11 ноября, но известно стало только теперь.

Земляк Стивена Кинга (большую часть жизни оба прожили в городке Бангор, штат Мэн) получил образование в обычном комптонском колледже более чем за четверть века до того, как там побывали Easy-E, Coolio и еще целая толпа популярных рэперов типа Кендрика Ламарра.

Wayne Maunder, star of the 1960s western 'Lancer,' dies at 80 https://t.co/IEysPOzNp6 pic.twitter.com/HnilNL2hLe — Hollywood Reporter (@THR) November 21, 2018

Популярность пришла к Мондеру, когда ему уже стукнуло 30 лет и он был преуспевающим театральным актером. Телесериалы в жанре вестерн ("Кастер", "Лэнсер", "Чейз", "Кунг-фу") сделали его кумиром миллионов, среди которых был, например, Квентин Тарантино.

Еще в августе стало известно, что в следующем фильме Квентина, который выйдет в июле 2019 года - "Однажды в Голливуде" - Люк Перри сыграет именно Уэйна Мондера. Пусть и скрытого под вымышленным именем.