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В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер

Новости
    22.11.2018, 20:00
Текст:   Феликс Зилич
Фото: twitter.com/Variety Фото: twitter.com/Variety
Фото: twitter.com/Variety

На 81-м году жизни скончался легендарный телековбой Уэйн Мондер. Причина смерти, как сообщает Variety, - сердечно-сосудистое заболевание. Произошло это еще 11 ноября, но известно стало только теперь.

Земляк Стивена Кинга (большую часть жизни оба прожили в городке Бангор, штат Мэн) получил образование в обычном комптонском колледже более чем за четверть века до того, как там побывали Easy-E, Coolio и еще целая толпа популярных рэперов типа Кендрика Ламарра.

Популярность пришла к Мондеру, когда ему уже стукнуло 30 лет и он был преуспевающим театральным актером. Телесериалы в жанре вестерн ("Кастер", "Лэнсер", "Чейз", "Кунг-фу") сделали его кумиром миллионов, среди которых был, например, Квентин Тарантино.

Еще в августе стало известно, что в следующем фильме Квентина, который выйдет в июле 2019 года - "Однажды в Голливуде" - Люк Перри сыграет именно Уэйна Мондера. Пусть и скрытого под вымышленным именем.  

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