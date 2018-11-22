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"Великий Гэтсби" станет мулатом в многосерийной экранизации

Новости
    22.11.2018, 10:59
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Великий Гэтсби" получит собственный сериал на YouTube.

Знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", вышедший в далеком 1925 году, до сих волнует сердца, умы и кошельки кинопродюсеров. Способствует тому и тот факт, что последняя экранизация за авторством База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли получила две премии "Оскар", который в целом был неплохо принят зрителями.

Фото: kinopoisk.ru
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Любопытно, что особой прибыли при жизни писателя роман, рабочими названиями которого были "Вокруг мусора и миллионеров", "Гэтсби - золотая шляпа" и др., не принес, но после его смерти книга стала невероятно популярной, чему поспособствовала интересная акция - 150 000 копий произведения были отправлены в армейскую фронтовую библиотеку.

Вскоре после этого "Великого Гэтсби" включили в список обязательной литературы для школ и высших учебных заведений, а сам роман получил пять полнометражных экранизаций, мультимедийный балет и был представлен на театральных подмостках.

Теперь, как сообщает Deadline, к новой версии, теперь уже многосерийной, приступает компания Stampede, где главный герой будет представителем смешанной расы, а сам проект получил название Gatz.

Выбор главного героя продюсеры объясняют тем, что якобы такую версию рассматривал сам Фицджеральд, когда продумывал своего персонажа.

Скорее всего, сериал расскажет историю становления Гэтсби, а основные события развернутся на фоне культурного движения под названием Гарлемский ренессанс - оно происходило в 20-30-х годах XX века и стало настоящим периодом расцвета и признания афроамериканской культуры.

Появится шоу на YouTube Premium, дата выхода пока не определена.

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