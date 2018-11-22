Постановление кабинета министров о запрете регистрации придомовых земельных участков (ПЗУ) до 31 декабря 2020 года отменят. Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск Генеральной прокуратуры КР к правительству страны и признал документ недействительным. Оспаривать это решение в кабмине не намерены.

Инструмент манипулирования

Правительственное постановление, вызвавшее большой общественный резонанс, приняли весной 2018-го. Документ на три года приостанавливал действие временного положения "О порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме". Сделано это было, как объяснили в кабинете министров КР, в целях соблюдения требований законодательства - Земельного кодекса.

Органам местного самоуправления поручили до декабря 2020 года разработать и утвердить градостроительные документы, без которых возникают проблемы, особенно в Бишкеке и Оше. "Дача согласия владельцами ПЗУ на застройку соседних участков нередко превращается в инструмент манипулирования, - пояснили в правительстве. - И это приводит к дополнительным расходам застройщиков, что становится причиной срыва инвестиционных проектов".

Между тем в правозащитных организациях увидели в инициативе кабинета министров прямое лоббирование интересов застройщиков, с которыми у жителей столицы и так складываются непростые отношения.

По мнению главы общественного фонда "Ваше право" Каличи Умуралиевой, постановление нарушило конституционное право киргизстанцев на собственность. "Введение такого моратория - это попытка изъять придомовые территории у жителей многоквартирных домов. Строительным компаниям не хватает земли в Бишкеке. Они разными способами пытаются найти участки", - отметила Калича Умуралиева.

Ничья земля

То самое положение, действие которого приостановило правительство, имеет огромную важность для тех, кто проживает в многоквартирных домах и кому небезразлично, что происходит на придомовых территориях. Документ фактически вносит ясность в запутанную ситуацию со статусом последних.

Дело в том, что, согласно Земельному кодексу КР, придомовые участки являются собственностью жильцов и распоряжаться ими они могут по своему усмотрению. Об этом, в частности, говорится в статье 46 кодекса: "Земельный участок при доме, в котором находятся несколько квартир..., является неделимым и принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам квартир... Он не подлежит изъятию для государственных и общественных нужд".

Казалось бы, все ясно и понятно. Но, по словам правозащитницы Светланы Антроповой, без регистрации в госорганах такая земля считается ничьей. Вернее, она находится на балансе мэрии, хоть и не закреплена за ней. И недобросовестные чиновники этим пользуются. "Собственность - придомовые участки - чудесным образом изымается у жителей. Особенно в Бишкеке. Люди вынуждены бегать по судам, но отстоять свою правоту они не могут. Суды призваны нас защищать, но они этого не делают", - рассказала правозащитница.

Благодаря принятому в 2011 году положению о порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме появилась возможность зарегистрировать собственность и обезопасить территорию, чтобы на ней в один прекрасный день не "вырос", к примеру, мелкооптовый магазин.

Согласно документу, земельный участок оформляется на отдельно взятый многоквартирный жилой дом, а размещение каких-либо объектов, в том числе облегченного типа, на нем допускается в исключительных случаях, строго в соответствии с градостроительными нормами, по соответствующему решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений дома.

Генпрокуратура - на стороне жильцов

По данным общественного фонда "Наше право", из-за приостановления действия временного положения люди не получают "красные" книги (правоустанавливающие документы - Прим.ред.) на ПЗУ, а это рано или поздно может привести к тому, что они лишатся земли на законных основаниях, например, в результате судебного разбирательства.

Правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой обязать кабинет министров отменить запрет на регистрацию придомовых участков. В надзорном ведомстве пошли им навстречу. Однако в правительстве не торопились исполнять постановление Генпрокуратуры. Последняя в итоге была вынуждена подать в суд на кабмин. Процесс завершился в пользу домовладельцев.

Вместе с тем



Почему эта тема столь важна для жителей Бишкека? Все дело в хаотичной застройке придомовых участков в столице. Под окнами квартир, как грибы после дождя, появляются салоны красоты, аптеки, парикмахерские, кафе, магазины и так далее. А жильцы хотели бы видеть детские площадки или, в крайнем случае, бесплатные стоянки для своих автомобилей.



Не имея на руках правоустанавливающих документов на ПЗУ, люди в подавляющем большинстве случаев не могут предотвратить появление нежелательных соседей. Даже несмотря на то, что Земельный кодекс делает именно жильцов собственниками придомовых земельных участков.



В общественном фонде "Наше право" вспоминают показательную в этом отношении историю. В 2017 году проживающие в одном из домов пятого микрорайона столицы обратились в Госрегистр для оформления границ ПЗУ. Там-то они и узнали, что часть участка давно находится в аренде у одной из жительниц, которая использовала землю для своих нужд. "В суде, куда обратились жильцы, оставили договор аренды с мэрией в силе. Потому что, когда его заключали, участок еще не был зарегистрирован по первичной документации", - объяснили в фонде.



И таких историй - сотни, особенно в центре Бишкека.