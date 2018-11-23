Дело практики: улучшенные стальные часы Casio G-Steel

Наручные часы Casio G-SHOCK обязаны своим появление японскому инженеру Кикуо Ибе, мечтавшему, как и многие другие, о модели, которая не ломалась бы даже при ударе об землю. Первой разработкой в этом направлении стали выпущенные в 1983 году Casio G-SHOCK DW5000, выдерживающие падение с 10-метровой высоты и давление воды в 10 бар.

С тех пор коллекция практичных сверхпрочных часов постоянно пополнялась и вот - одна из новинок: GST-W330AC-2AER. Эта работающая на солнечном аккумуляторе модель устойчива к царапинам и повреждениям от ударов, выдерживает погружения на глубину до 200 метров. Другие ее ключевые характеристики - встроенные секундомер, таймер обратного отсчета, функции мирового времени и перемещения стрелок, а также пять независимых будильников.

Что касается дизайна, модель демонстрирует компактный для такого функционала размер, неоновый дисплей, безель темно-серого цвета и ремешок оттенка денима из материала CORDURA - бренда специализирующегося на сверхпрочных тканях для армии.