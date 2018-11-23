Эксперты рассказали о ценах на частные дома

В России снизилась стоимость частных домов. Средняя цена составляет 4,7 миллиона рублей, что на 8,7 процента ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Сильнее всего подешевели дома в Кировской области, Приморском и Хабаровском краях - на 30,9, 28,6 и 28,5 процента соответственно. Еще в 14 российских регионах цены упали в среднем на 14-15 процентов. В Московском регионе стоимость снизилась на 8,7 процента.

При этом эксперт в сфере недвижимости Константин Барсуков отметил, что цены на частную недвижимость в регионах падают из-за оттока населения. В Москве же, наоборот, приток людей. "В таких условиях заметного снижения ждать не приходится", - утверждает эксперт.

Он также отметил, что неизвестно, на какие именно дома упала цена. По его словам, возможно, на них нет спроса, потому что в Московской области цены подросли. "Сейчас я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены на частные дома в регионе падали", - заключил Барсуков.