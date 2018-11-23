Гидрометцентр объявил на субботу желтый уровень опасности

В столичном регионе в субботу будет ветрено. Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, порывы западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

- Такой ветер считается потенциально опасным, - уточнила синоптик.

При этом характер погоды существенно не изменится. В ночь на субботу будет минус 3-5, днем - около нуля. В воскресенье примерно такая же погода. Но ветер уже стихнет. Снег возможен местами.

Со следующей недели начнется похолодание. Ночные температуры могут опускаться до минус 14. Днем к середине недели похолодает до минус 8.