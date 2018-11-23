Японский сторожевой корабль потерял в море часть боезапаса

Сторожевой корабль "Тикума" японских Сил самообороны потерял часть боезапаса в районе острова Куме в Восточно-Китайском море. Речь идет о снарядах для автоматической корабельной пушки калибра 20 мм.

Были потеряны более 20 снарядов длиной около 17 сантиметров и весом 250 грамм каждый. Предполагается, что они были смыты в море сильными волнами, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Киодо. В последние дни в этом районе отмечались неблагоприятные погодные условия, порывы ветра достигали 40 метров в секунду.

Командование морских Сил самообороны уже предупредило рыбаков об инциденте и риске детонации снарядов в случае сильного воздействия. Однако вероятность попадания их в рыболовецкие сети низка, так как снаряды были утеряны в районе, где глубина моря довольно большая.