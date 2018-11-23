Ласточкино гнездо: французский дом Lalique отмечает 130-летие

Основанный в 1888 году, французский Дом Lalique с самого начала ориентировался на природные мотивы и использовал плавные скользящие линии набиравшего тогда обороты стиля ар-нуво. Изысканные флаконы для духов с очертаниями женских фигур, ювелирные украшения с цветочными бутонами, вазы с выглядывающими сквозь прозрачную листву мифическими персонажами и, конечно, устремленные куда-то вдаль хрустальные ласточки.



Ласточка, один из излюбленных природных объектов эпохи ар-нуво, стала для Lalique знаковым символом, порхающим с драгоценных украшений на хрустальные флаконы для духов и декоративные предметы интерьера.Созданных из матированного и прозрачного хрусталя ласточек мастера Lalique поместили и на изделия юбилейной коллекции, выпущенной специально к 130-летию Дома. Вазы, настенные скульптуры, люстры, декантеры и пресс-папье: на расположенной в Эльзасе фабрике Lalique всегда умели превращать предметы интерьера - в настоящие произведения искусства. И как много лет назад, каждый изгиб вазы или крыла ласточки делается только вручную.