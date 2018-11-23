Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
23.11.2018 / 13:59
Среда обитания
Ласточкино гнездо: французский дом Lalique отмечает 130-летие
Фото: Lalique
Фото: Lalique

Основанный в 1888 году, французский Дом Lalique с самого начала ориентировался на природные мотивы и использовал плавные скользящие линии набиравшего тогда обороты стиля ар-нуво. Изысканные флаконы для духов с очертаниями женских фигур, ювелирные украшения с цветочными бутонами, вазы с выглядывающими сквозь прозрачную листву мифическими персонажами и, конечно, устремленные куда-то вдаль хрустальные ласточки.

Ласточка, один из излюбленных природных объектов эпохи ар-нуво, стала для Lalique знаковым символом, порхающим с драгоценных украшений на хрустальные флаконы для духов и декоративные предметы интерьера.
Созданных из матированного и прозрачного хрусталя ласточек мастера Lalique поместили и на изделия юбилейной коллекции, выпущенной специально к 130-летию Дома.  Вазы, настенные скульптуры, люстры, декантеры и пресс-папье: на расположенной в Эльзасе фабрике Lalique всегда умели превращать предметы интерьера - в настоящие произведения искусства.  И как много лет назад, каждый изгиб вазы или крыла ласточки делается только вручную.

Читайте также