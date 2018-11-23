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23.11.2018 13:00
Рубрика: Легковые авто

Mazda отзывает в России 62 тысячи автомобилей

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Росстандарт объявил об отзыве в нашей стране 62 357 автомобилей Mazda. Причина - у машин обнаружили возможность растрескивания корпуса газогенератора подушек безопасности, что может привести к их некорректному срабатыванию.

В сервисные центры отправятся модели Mazda 2, Mazda 6, а также кроссоверы CX-7 и пикапы BT-50, которые были проданы с мая 2006 года по ноябрь 2014 года.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Бесплатно для автовладельцев в машинах заменят газогенератор.

Напомним, не так давно японская компания отзывала в России 889 кроссоверов CX-5 из-за проблем с тормозами.

Кроме того, в октябре в техцентры свои машины отправляла Audi. Под отзыв попали 7 тысяч автомобилей.

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#Mazda