Mazda отзывает в России 62 тысячи автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве в нашей стране 62 357 автомобилей Mazda. Причина - у машин обнаружили возможность растрескивания корпуса газогенератора подушек безопасности, что может привести к их некорректному срабатыванию.

В сервисные центры отправятся модели Mazda 2, Mazda 6, а также кроссоверы CX-7 и пикапы BT-50, которые были проданы с мая 2006 года по ноябрь 2014 года.

Бесплатно для автовладельцев в машинах заменят газогенератор.

Напомним, не так давно японская компания отзывала в России 889 кроссоверов CX-5 из-за проблем с тормозами.

Кроме того, в октябре в техцентры свои машины отправляла Audi. Под отзыв попали 7 тысяч автомобилей.