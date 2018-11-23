На каких условиях белорусский лидер готов к приватизации

Заботой о стране и его гражданах должны быть сбалансированы приватизационные инициативы в Беларуси. Государство готово продавать предприятия иностранным инвесторам, но только если эти проекты будут выгодны для страны, заявил 23 ноября Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Глава государства, по сообщению его пресс-службы, коснулся в ходе дискуссии и вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет в администрацию из разных источников поступает информация о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании отрасли.

"Мы готовы продавать - вопрос в цене. А еще нужно ответить, надо ли нам это? Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый среди них - цена", - уточнил позицию государства президент.

По его словам, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками. Как правило, новый хозяин склонен увольнять многих из них. "Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди", - подчеркнул в очередной раз белорусский лидер.

Он настоятельно потребовал от правительства вносить только комплексные предложения, "если уверены, что они действительно эффективны и выгодны". "Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - уточнил сроки исполнения данного поручения президент.