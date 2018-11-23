Новые Т-72Б3 с улучшенными характеристиками получены армией Беларуси

Сухопутные войска Беларуси усилили свою боевую мощь новой бронетехникой. "Уралвагонзавод" передал представителям дружественной армии партию из 10 танков Т-72Б3. В настоящее время эта техника вручена экипажам, которые в ближайшее время начнут ее освоение.

Танкисты РБ очень высоко отзываются о модернизированных машинах. Они значительно превосходят технику ранних модификаций. Если сравнивать со старым Т-72Б, то на УВЗ повысили все тактико-технические характеристики.

Так, старая пушка заменена на современную 2А46М5, имеющую более высокую точность. Система управления огнем снабжена одним из лучших прицелов в мире - "Сосна - У", который оборудован тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому появилась возможность уничтожать противника на дистанции в 5000 м. Командир танка может со своего места дублировать работу наводчика-оператора.

Основательно усилены и характеристики стойкости к средствам поражения - появилась динамическая защита "Реликт", новые бортовые экраны и противокумулятивные решетки, доработано днище корпуса. Также полностью заменена противопожарная аппаратура.

Установлена новая радиостанция УКВ-диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", позволяющая поддерживать уверенную связь на значительных расстояниях.

Вместо старого 840-сильного двигателя В-84-1 появился В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. В результате скорость 46-тонной машины возросла до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

Беларусь стала первым зарубежным государством, модернизирующим свои Т-72 до уровня модификации Б3. Как ожидается, обновление танкового парка при российском содействии продолжится в будущем.