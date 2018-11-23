Обеспечением ветеранов АТО на Украине займется специальное министерство

Летом следующего года на Украине появится новое министерство, которое займется социальной защитой бывших участников военной операции в Донбассе. Пока оно получило название "министерства по делам ветеранов" и его главой назначена депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Штатная численность нового ведомства и объем полномочий пока неизвестны.

"В полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца, - передает РИА Новости слова свежеиспеченного министра. - Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждение штатной структуры, формирование штатной структуры".