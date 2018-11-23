Поправки о лишении парламентариев постов рассмотрят в декабре

В Госдуме не будут тянуть с рассмотрением законопроекта о наказании парламентариев за конфликт интересов. Внесенный ранее законопроект на эту тему планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре этого года. Об этом сообщила журналистам председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Проект подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Поправки внесла группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Наказание предполагается за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Кроме того, речь о нарушениях в части предотвращения и урегулирования подобных конфликтов.

"Мы планируем рассмотреть в декабре в первом чтении. Чем быстрее, тем лучше. Если есть правовая неопределенность, ее нужно исключить", - сказала журналистам Савастьянова. Она пояснила, что появление конфликта интересов будет наказываться либо вынесением предупреждения, либо освобождением от руководящей должности в Госдуме или в Совфеде. При этом порядок такого освобождения будет предусматриваться регламентами каждой из палат.

"В законопроекте прописано, что под конфликтом интересов мы понимаем личную заинтересованность лица", - сказала Савастьянова. Речь идет о действиях, как в своих интересах, так и в интересах близких родственников, а также в корпоративных интересах. Например, когда исполнение полномочий позволило депутату или сенатору извлечь какую-либо выгоду.

Звучали и предложения предусмотреть возможность лишения мандата парламентария за конфликт интересов. Однако авторы законопроекта остановились на ответственности в виде предупреждения и отстранение от должности, сообщила парламентарий. Лишать мандата нецелесообразно, ведь депутат был избран и направлен для работы в парламент избирателями.

Как ранее рассказал журналистам один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки приводят законодательство о статусе парламентариев в соответствие с едиными антикоррупционными стандартами, которые действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности. Пока ответственность за такие проступки несут должностные лица, работающие в органах госвласти. В зависимости от характера правонарушения им грозит увольнение, альтернативным наказанием может стать выговор. Сенаторов и депутатов это пока не касается, и авторы предлагают это исправить.

Законопроект касается получения депутатами и сенаторами подарков, которые, как предписывает законодательство, не были переданы в федеральную собственность, а также поездок за счет третьих лиц, за исключением командировок и разглашения конфиденциальных данных, полученных при работе в парламенте.