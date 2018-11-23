Правительство разрешило проводить тайные закупки через интернет

Правительство утвердило правила проведения контрольных закупок контрольно-надзорными органами (Роспотребнадзором, Россельхознадзором и так далее).

Контрольная закупка проводится по тем же основаниям, что и внеплановая выездная проверка, когда последней недостаточно для оценки соблюдения всех установленных требований. Постановление разрешает проводить контрольную закупку через интернет, а также вести фото- и видеосъемку.

Приобретенные контролерами товары, если они не требуют дополнительной экспертизы, должны быть немедленно возвращены продавцу, а тот обязан вернуть казенные деньги.

По выявленным нарушениям либо сразу составляется протокол об административном правонарушении, либо принимается решение о внеплановой выездной проверке.