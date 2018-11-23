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23.11.2018 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава ЦСКА Барышев арестован на два месяца

Бывший начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев отправлен под арест сроком на два месяца. Такое решение принял вечером в пятницу, 23 ноября, Московский гарнизонный военный суд. Напомним, полковник обвиняется в получении взяток на 23,5 миллиона рублей в 2016 году, когда он занимался организацией III Всемирных игр военнослужащих в Сочи.

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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Барышеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - передает ТАСС постановление суда.

Ранее следователь попросил суд об аресте Барышева, поскольку тот нередко выезжает за границу и, оставшись на свободе, может повлиять на ход следствия.

По данным следствия, общая сумма закупок для организации Армейских игр составила примерно 250 млн рублей.

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