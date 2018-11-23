Не оправдала надежд: В Липецке мужчина напал с ножом на возлюбленную

Следствие в Липецкой области возбудило дело против местного жителя, напавшего с ножом на свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По версии следствия, утром 19 ноября 43-летний липчанин пришел к дому своей бывшей возлюбленной. Увидев рядом с девушкой соперника, он проследовал за ними в продуктовый магазин, после чего начал угрожать ей осколком бутылки, а затем ножом.

- Имевшимся при нем ножом он нанес 26-летней липчанке несколько ударов, один из которых пришелся в шею, - сообщили в СК.

Девушка чудом осталась жива, поскольку внимание налетчика отвлек на себя ее новый спутник. Медики успели вовремя оказать пострадавшей помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.

Подозреваемого удалось задержать. Как выяснилось, он был ранее судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти.

Во время допроса мужчина рассказал, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она "не оправдала его надежд".

В отношении мужчины возбудили дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о его аресте.