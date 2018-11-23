Новости

В Кремле назвали опасным факт использования боевых ядов в Европе 14:05
На Урале в ДТП разбились студенты, ехавшие на похороны одноклассницы 14:03
На Урале онкологи впервые удалили двухкилограммовую опухоль ребенку 14:00
Видео: Сможет ли Tesla Model X обогнать Lamborghini Aventador 14:00
На каких условиях белорусский лидер готов к приватизации 13:58
ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова 13:55
Конькобежка Качанова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ 13:48
В Симферополе назначили еще трех вице-мэров 13:46
На научном судне в Архангельске пограничники нашли незаконный улов 13:45
В Кремле подтвердили факт учений в центре Москвы 13:43
В Поморье возбудили дело по факту избиения учеников скакалкой 13:39
"А зачем?": Шнуров рассказал, почему не ездит на Украину 13:35
В Кузбассе девятиклассник провалился в колодец и получил обморожения 13:26
Не оправдала надежд: В Липецке мужчина напал с ножом на возлюбленную 13:25
Природа Новой Земли восстановилась после ядерных испытаний 13:18
Какие задачи ставит Лукашенко перед строительной отраслью 13:09
У Байкала нашли пещеру с останками тысяч древних летучих мышей 13:09
В Кронштадте улицу и машины залил кипяток из теплотрассы 13:06
Mazda отзывает в России 62 тысячи автомобилей 13:00
Правительство разрешило проводить тайные закупки через интернет 12:56
Гидрометцентр объявил на субботу желтый уровень опасности 12:56
Матвиенко поручила изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов 12:55
В Удмуртии направили в суд дело врача, изнасиловавшего пациентку 12:55
Хит на рынке оружия: причины популярности С-400 назвали в Германии 12:49
Про Грута и Енота из "Стражей Галактики" снимут отдельный сериал 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не оправдала надежд: В Липецке мужчина напал с ножом на возлюбленную

Текст: Анна Скудаева (Липецк)

Следствие в Липецкой области возбудило дело против местного жителя, напавшего с ножом на свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По версии следствия, утром 19 ноября 43-летний липчанин пришел к дому своей бывшей возлюбленной. Увидев рядом с девушкой соперника, он проследовал за ними в продуктовый магазин, после чего начал угрожать ей осколком бутылки, а затем ножом.

В Москве жестоко убили женщину с ребенком
В Бразилии грабители убили 106-летнюю женщину из-за мелочи

- Имевшимся при нем ножом он нанес 26-летней липчанке несколько ударов, один из которых пришелся в шею, - сообщили в СК.

Девушка чудом осталась жива, поскольку внимание налетчика отвлек на себя ее новый спутник. Медики успели вовремя оказать пострадавшей помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.

Подозреваемого удалось задержать. Как выяснилось, он был ранее судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти.

Во время допроса мужчина рассказал, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она "не оправдала его надежд".

В отношении мужчины возбудили дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле подтвердили факт учений в центре Москвы
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ