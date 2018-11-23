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23.11.2018 18:46
Рубрика: Дороги

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Текст: Светлана Батова

Заторы на столичных дорогах в пятницу вечером достигли девяти баллов. Так оценивает ситуацию на дорогах сервис "Яндекс.Пробки".

Почти полную загрузку "Яндекс" показал между пятью и шестью вечера. Из-за пятницы час пик в столице начался раньше обычного - заторы стали собираться уже с 16:30-17:00.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Также раньше обычного наметилось и улучшение дорожной ситуации. С понедельника по четверг загрузка растет до 19:00-19:30.

Сейчас уровень пробок, по данным "Яндекса", составляет 8 баллов.

Тем не менее серьезных заторов в городе еще предостаточно.

Так, много пробок на Садовом кольце, особенно в районе Павелецкого вокзала, на внешней стороне около Красных ворот, Триумфальной площади. Стоят набережные в центре, на выездах из города стоят Волоколамское, Ленинградское шоссе. На МКАД затруднено движение от Северного Измайлова до Бесединского шоссе в обе стороны.

Скорее всего, дороги станут свободнее после 20:00.