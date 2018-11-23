В Подмосковье задержаны авторитеты Салома и Хобот

В Московской области сотрудники правоохранительных органов пресекли "сходку" авторитетов. В результате спецоперации были задержаны известные воры в законе.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, встреча авторитетов была назначена в одном из кафе города Домодедово. Участники планировали распределить сферы влияния в Московской и Тульской областях.

Силовую операцию провели сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа "Гром". Были задержаны пятеро ранее судимых мужчин от 32 до 58 лет. В их числе оказались авторитеты Хобот и Салома. У одного из них нашли 30 граммов гашиша. Против вора в законе возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Остальных гостей "сходки" проверяют на причастность к ряду преступлений.