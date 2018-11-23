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Умер автор слов марша "Прощание славянки"

Новости
    23.11.2018, 20:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Советский поэт Аркадий Федотов, автор слов марша "Прощание славянки", умер в возрасте 88 лет 19 ноября. Некролог опубликован на сайте Министерства культуры Хабаровского края.

"Из жизни ушел уникальный поэт Аркадий Яковлевич Федотов. Его стихи, ставшие песней "Над Амуром белым парусом" надолго останутся в сердцах жителей Хабаровска и Хабаровского края", - сказано в сообщении.

Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале тридцатых его семья переехала в Хабаровск. В 1944-м после обучения в ремесленном училище Аркадий Яковлевич работал токарем на одном из военных заводов. Службу проходил в аэродромно-строительных войсках, где организовал художественную самодеятельность. После чего был переведен в полковой оркестр.

Закончил Таллиннское музыкальное училище по классу духовых инструментов, стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. Где тридцать пять лет играл на валторне. Все эти годы писал слова на музыку дальневосточных композиторов. При этом самая, несомненно, яркая страница в биографии Федотова - песня на мелодию одного из самых известных и прославленных маршей - "Прощание славянки". Слова к мелодии были написаны Аркадием Яковлевичем в 1965 году.

Первая книга стихов Федотова, "Пора багульника", вышла в Хабаровске в 1991 году.

Прощание с поэтом состоится 26 ноября с 10:30 в ритуальном зале краевой клинической больницы №2 по улице Павловича, 1Б.

Бесконечно красивый и торжественный, настоящий русский марш "Прощание славянки" написан в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Агапкиным - под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912-1913 годов. Первый текст на мелодию, авторство которого неизвестно, появился уже в 1914-м.

Текст Федотова (Этот марш не смолкал на перронах / Когда враг заслонял горизонт / С ним отцов наших в дымных вагонах / Поезда увозили на фронт...) считается одним из наиболее удачных.

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