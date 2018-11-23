В Белогорске ввели режим ЧС из-за аварийного состояния моста

В амурском Белогорске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием моста через Транссиб, который соединяет две части города.
Массовые проверки начались по всему региону после ЧП в городе Свободном.
"Проведен ряд исследований, предварительный вывод таков - путепровод небезопасен", - говорится на сайте городской администрации.
Ранее транспорту тяжелее 30 тонн запретили двигаться по аварийному мосту. Решение о его закрытии примут сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Спецтехника уже приступила к подготовке единственной объездной дороги протяженностью 24 километра.
Путепровод, соединяющий центр Белогорска и микрорайон Транспортный, построили в 1980 году. Капитальный ремонт проводился в 2001-м году.