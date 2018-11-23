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23.11.2018 04:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белогорске ввели режим ЧС из-за аварийного состояния моста

Текст: Юлия Гарднер

В амурском Белогорске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием моста через Транссиб, который соединяет две части города.

Фото: РИА Новости
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Массовые проверки начались по всему региону после ЧП в городе Свободном.

"Проведен ряд исследований, предварительный вывод таков - путепровод небезопасен", - говорится на сайте городской администрации.

Ранее транспорту тяжелее 30 тонн запретили двигаться по аварийному мосту. Решение о его закрытии примут сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Спецтехника уже приступила к подготовке единственной объездной дороги протяженностью 24 километра.

Путепровод, соединяющий центр Белогорска и микрорайон Транспортный, построили в 1980 году. Капитальный ремонт проводился в 2001-м году.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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