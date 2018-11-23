ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, речь идет о центрах "Начало" и "Решение". "Реабилитация" пациентов проводилась по американской методике "12 шагов". "Лечение" обходилось им и их родственникам в сумму от 60 до 70 тысяч рублей в месяц, а средняя продолжительность курса составляла полгода. При этом, как уточняет пресс-служба, пациентов не столько лечили, сколько издевались над ними: лишали пищи, сна, медикаментов, унижали человеческое достоинство, а за невыполнение требований наказывали методами, "граничащими с пыткой". Покидать территорию центров и общаться с посторонними пациентам не позволялось.

- Следует отметить тот факт, что сотрудники реабилитационных центров не имеют специального медицинского образования, большую их часть составляют лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах, - уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам "а" и ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц в отношении двух и более лиц).