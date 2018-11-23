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23.11.2018,  
15:45
Текст:  Тимур Алимов

В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т

Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.

Разработанная по заказу Минобороны РФ машина предназначена для перевозки личного состава или доставки грузов. Вертолет также может использоваться в поисково-спасательных и санитарных операциях. Для увеличения дальности полета существует вариант с дополнительными топливными баками.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как сообщает ОТР, в новом вертолете применяются комплектующие только российского производства. В частности, МИ-38Т оснащается новыми высоко-экономичные двигателями и взрывобезопасной топливной системой. Благодаря дополнительным опорам на шасси машина может приземляться на мягкий грунт и снег.

Инновационное бортовое оборудование позволяет в автоматическом режиме выполнять полет, заход на посадку и зависание.

По словам генерального директора объединения "Вертолеты России" Андрея Богинского, серийное производство новой модели обеспечит заказами Казанский вертолетный завод.

- Это выход на новый для нас рынок. Конечно, эта работа очень важна для холдинга: как для конструкторского бюро, так и для завода. Потому что это обеспечит загрузку предприятия и рабочие места, - сказал Богинский.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Минобороны РФ выбрало скоростной вертолет

Как заявил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров, МИ-38Т имеет существенный отличия от предыдущих винтокрылых машин.

- Фактически на нем нет никаких навесных вещей, как мы обычно привыкли на других вертолетах. У него есть перспектива и задел по скорости. Это самый скоростной вертолет серийный, который выпускается в таком варианте, - сказал глава предприятия.

Начало поставок нового вертолета в подразделения Воздушно-космических сил РФ запланировано уже на будущий год.

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