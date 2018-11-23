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23.11.2018 09:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жительница Кировской области родила 12 детей

Текст: Алексей Иванов (Киров)
Фото: depositphotos.com

Самая многодетная мама Кировской области в свои 35 лет родила уже 12 детей. Об этом сообщает Кировстат, который представил анализ ситуации с рождаемостью в регионе по итогам 2017 года.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Других подробностей о матери-героине в ведомстве не раскрывают. Теоретически, за минувший год в ее семье вновь могло случиться пополнение. Отметим также, что в российской и мировой практике есть случаи, когда женщины в течение жизни рожали 20 детей.

Всего в прошлом году в Кировской области родилось 13736 малышей, 135 женщин родили двойняшек, а одна - тройню. 37,5 процента детей были у мам первенцами, родившиеся вторыми составили 41,6 процента, третьими родились 14,8 процента детей, четвертыми и более - 6 процентов.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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