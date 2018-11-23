Шахта имени Ялевского СУЭК-Кузбасс добыла восемь миллионов тонн угля

Коллектив шахты имени В. Д. Ялевского выдал на-гора 8 миллионов тонн угля с начала года, перевыполнив годовой план.

Уголь добыт двумя бригадами: Евгения Косьмина - более 5 миллионов тонн и Анатолия Кайгородова, которая подошла к отметке добычи в 2 миллиона тонн с начала года.

Бригада под руководством Героя Кузбасса Евгения Косьмина работает фактически в ежемесячном режиме миллионной добычи, показывая лучшую производительность в угольной отрасли страны. В 2017 году бригада установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 миллион 407 тысяч тонн и 1 миллион 567 тысяч тонн, а по итогам августа текущего года этот коллектив установил мировой рекорд добычи угля за месяц, выдав на-гора 1 миллион 627 тысяч тонн угля.

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной из лучших в угольной отрасли России по уровню производительности, технической оснащенности и безопасности шахтерского труда. Суммарный объем инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в развитие шахты им. В. Д. Ялевского за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.

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