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23.11.2018 13:34
Проект: В регионах

Шахта имени Ялевского СУЭК-Кузбасс добыла восемь миллионов тонн угля

Коллектив шахты имени В. Д. Ялевского выдал на-гора 8 миллионов тонн угля с начала года, перевыполнив годовой план.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Уголь добыт двумя бригадами: Евгения Косьмина - более 5 миллионов тонн и Анатолия Кайгородова, которая подошла к отметке добычи в 2 миллиона тонн с начала года.

Бригада под руководством Героя Кузбасса Евгения Косьмина работает фактически в ежемесячном режиме миллионной добычи, показывая лучшую производительность в угольной отрасли страны. В 2017 году бригада установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 миллион 407 тысяч тонн и 1 миллион 567 тысяч тонн, а по итогам августа текущего года этот коллектив установил мировой рекорд добычи угля за месяц, выдав на-гора 1 миллион 627 тысяч тонн угля.

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной из лучших в угольной отрасли России по уровню производительности, технической оснащенности и безопасности шахтерского труда. Суммарный объем инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в развитие шахты им. В. Д. Ялевского за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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