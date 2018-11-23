На Ставрополье наградили выгнавшую грабителя шваброй продавщицу

В городе Минеральные Воды полиция отметила храбрый поступок продавщицы продуктового магазина. Женщина не испугалась вора в маске и с пистолетом и прогнала его.

Как сообщили в краевом управлении МВД, инцидент произошел в начале ноября. В магазин вошел неизвестный в маске с оружием в руках и потребовал отдать деньги из кассы. Но стоявшая за прилавком в этот день Елена Моисеева не испугалась грабителя, схватив швабру, выставила преступника и сразу же вызвала полицию.

Мужчина вместе с подельником успели скрыться, но вскоре их нашли и задержали. Во время обыска у них нашли маски и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ "Разбой".

Храбрую женщину пригласили в отдел полиции по Минераловодскому городскому округу, где поблагодарили за смелость и решительность, а также вручили благодарственное письмо и букет цветов.