На научном судне в Архангельске пограничники нашли незаконный улов

На научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", которое было досмотрено пограничниками в порту Архангельск, нашли незаконно добытую рыбу.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Пограничного управлении ФСБ России по западному арктическому району. Судно принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На борту пограничники нашли почти две тонны незаконно выловленной рыбы. В том числе - около полутора тысяч сигов, шесть осетров и 108 лососей. Кроме того, обнаружены рыболовная сеть и контейнер-рефрижератор.

Ущерб, причиненный браконьерами, по предварительным оценкам составляет около 15 миллионов рублей. Продолжается проверка.