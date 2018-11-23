В Петербурге арестовали еще одного обвиняемого в поджоге ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Аркадия Орлова, обвиняемого в поджоге здания, в котором находится редакция Федерального агентства новостей (ФАН).

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, следствие полагает, что поджог совершили три человека - Аркадий Орлов, Вадим Лифшиц и Игорь Васильев. Предполагается, что они вступили в преступный сговор заблаговременно - не позднее 31 августа 2018 года. А в ночь на 9 октября был совершен поджог помещения на первом этаже бизнес-центра "Ильич", которое занимает редакция ФАН.

Согласно материалам уголовного дела, роль Орлова заключалась в оплате поджога его непосредственным исполнителям. Вознаграждение составило 25 тысяч рублей.

В пресс-службе судов отмечают, что существуют сведения о причастности Аркадия Орлова к другому подобному преступлению - поджогу редакции НТВ 10 ноября 2018 года. Поэтому следствие настаивало на заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство. Вадим Лифшиц и Игорь Васильев были арестованы по решению Приморского суда вчера, 22 ноября.