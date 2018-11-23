На Кубани школьник погиб от удара током на крыше вагона

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели от удара током 14-летнего подростка, взобравшегося на крышу вагона. Несчастный случай произошел накануне на 52-ом километре железнодорожной станции "Полтавская".

По версии следствия, школьник взобрался на вагон-цистерну и довольно близко подошел к линии контактной сети, его ударило током. В результате мальчик скончался на месте.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники погибшего. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Южного СУ на транспорте СК РФ.