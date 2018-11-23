В Краснодаре задержали адвоката за мошенничество на 3 млн рублей

В Музыкальном микрорайоне Краснодара сотрудники краевого УФСБ РФ задержали 52-летнего адвоката, который ранее был объявлен в федеральный розыск за мошенничество в особо крупном размере - на сумму три миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2012 года в городе Кропоткин Краснодарского края адвокат выступал защитником местной жительницы, обвиняемой в деле о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. От матери подзащитной он несколько раз брал деньги за то, чтобы фигурантке не меняли меру пресечения. Так, в течение марта 2013 года юрист получил от женщины более трех миллионов рублей, потратив их по своему усмотрению.

- Мать девушки обратилась в органы следствия лишь в мае 2018 года. Адвокат после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) скрылся от следствия, и затем был объявлен в федеральный розыск, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.