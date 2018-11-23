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23.11.2018 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-замгубернатора Южного Урала объявлен в международный розыск

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Уфимцеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник не явился на допрос и объявлен в международный розыск, сообщили в пятницу в Следственном управлении СК региона.

Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки

Как сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников, вице-губернатору предъявили обвинение по делу о детском лагере "Спартак", вместо которого на территории Аргаяшского лесничества в охранной зоне озера Увильды были возведены десять частных коттеджей.

Обвиняемым по этому же делу проходит экс-начальник управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров, который в 2008-2009 годах занимал должность директора лагеря и, по версии следствия, путем обмана получил право на пользование земельным участком. А также глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, давший разрешение на незаконное строительство капитальных объектов. Дело Валишина уже направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

О непосредственной роли Александра Уфимцева в земельной афере следствие пока не распространяется.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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