Видео: На Ямале рабочий вступил в борьбу с ветром

С помощью подручных средств пытался совладать с сильным ветром рабочий на Ямале. Его коллеги сняли на видео тщетные попытки мужчины удержаться на ногах и разместили ролик в интернете.

Под наложенную на запись героическую музыку житель поселка Сабетта скользит и пытается добраться до места, втыкал в замерзшую землю отвертки - его поминутно сбивает с ног порывами ветра.

Ролик был снят 21 ноября: в тот день на территории арктического региона прогнозировался ветер до 22 метров в секунду, снег и метель.