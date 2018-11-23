23.11.2018 / 16:45
С королевским уклоном: коллекция Royal Московского ювелирного завода
Актриса Дарья Мороз. Фото: МЮЗ
Московский ювелирный завод презентовал коллекцию с символичным названием Royal, составленную из украшений, сочетающих крупные драгоценные камни и уникальный дизайн. Желающих взглянуть поближе на "королевские драгоценности" оказалось немало: под прозрачный купол торгового центра "Афимолл Сити", где проходила презентация, поднялись Дарья Мороз, Анна Чурина, Екатерина Вилкова, Глафира Тарханова, Полина Аскери, Ясмна Муратович и многие другие.
Инструментальный коллектив Quintelle. Фото: МЮЗ
Новую коллекцию обрамили специально поставленным шоу: оно началось с выступления сестер из инструментального коллектива Quintelle и продолжилось показом, который параллельно демонстрировался на широкоформатном мониторе - чтобы даже зрители в дальних рядах могли в деталях рассмотреть сверкающие бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами и танзанитами изделия. Впрочем, после окончания дефиле все изделия можно было рассмотреть уже с расстояния вытянутой руки: гости присматривали, мечтали, примеряли и говорили о том, что месторождения природных камней, увы, не вечны, а потому украшения такого уровня - почти уходящая натура.