С королевским уклоном: коллекция Royal Московского ювелирного завода

Инструментальный коллектив Quintelle. Фото: МЮЗ

Новую коллекцию обрамили специально поставленным шоу: оно началось с выступления сестер из инструментального коллектива Quintelle и продолжилось показом, который параллельно демонстрировался на широкоформатном мониторе - чтобы даже зрители в дальних рядах могли в деталях рассмотреть сверкающие бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами и танзанитами изделия. Впрочем, после окончания дефиле все изделия можно было рассмотреть уже с расстояния вытянутой руки: гости присматривали, мечтали, примеряли и говорили о том, что месторождения природных камней, увы, не вечны, а потому украшения такого уровня - почти уходящая натура.