Следственный комитет РФ установил девять лиц, которые причастны к нападениям на российских военных - пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынина - на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в результате следственных действий, проведенных в Сирии, выяснилось, что все подозреваемые участвовали в незаконной преступной группировке, они обвиняются в глумлении над телом погибшего россиянина и хранении оружия.

В настоящий момент 9 фигурантов уголовного дела находятся в международном розыске, они заочно арестованы.